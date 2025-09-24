200 млн евро на питание в школах — ЕС поддержит украинских учеников

Европейский Союз выделит средства по обеспечению детского питания для украинских школ.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления на заседании Международной коалиции за возвращение украинских детей на полях Генеральной ассамблеи ООН, передает Укринформ.

Питание для украинских детей от ЕС: детали

Обращаясь к президенту Владимиру Зеленскому и первой леди Елене Зеленской, президент заявила, что в ЕС ознакомлены с внутренними потребностями Украины.

— Мы не успокоимся, пока (угнанные Россией 3 ред.) дети Украины не вернутся домой, но я знаю, что внутренние потребности также огромны.

Я рада объявить, что мы готовы выделить около 200 миллионов евро на обеспечение школьным питанием. Вы рассказали мне, как это важно, и я рада это поддержать, — добавила Урсула фон дер Ляен.

Относительно финансовой поддержки со стороны ЕС по привлечению России к ответственности за похищение детей, она отметила, что Европа финансирует работу украинских прокуроров, чтобы семьи увидели, что правосудие победит.

Также совместно с ЮНИСЕФ Евросоюз инвестирует более 10 миллионов евро в помощь, реабилитацию и обучение возвращенных украинских детей.

Напомним, что в августе премьер Юлия Свириденко заявила, что питание для школьников с 1 по 11 классы станет бесплатным в 2026 году. В тот момент под эту инициативу искали средства.

По ее словам, необходимо будет не только обеспечить финансы, но и инфраструктурную готовность городов, чтобы обеспечить качественное питание по всей территории Украины.

