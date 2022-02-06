Это тебе не просто гречка! Рецепт украинского боула от Евгения Клопотенко

Пропускаешь завтрак, потому что лень что-нибудь готовить? Не хватает сил на приготовление ужина после работы? Тогда боул — это твое решение проблемы.

Рецептом простого и вкусного гречневого боула поделился на своем сайте Евгений Клопотенко.

Боул — это блюдо, в котором все ингредиенты готовятся и подаются в глубокой миске. Собственно, боул и переводится, как глубокая миска.

Отдельные ингредиенты в боуле не смешиваются, а накладываются друг на друга или выкладываются рядом, поэтому блюдо выглядит красиво.

Боулы бывают разные.

Обычно это какая-то каша и овощи, яичница, бекон и т.д.

Предлагаем тебе попробовать боул с гречкой, сыром и оливками.

Ингредиенты:

100 г гречки

200 мл горячей воды

1 яйцо

10 веточек петрушки

10 оливок

100 г сыра фета

1/2 ч. л. орегано

2-3 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Приготовление

Яйцо пашот

Сначала расскажем, как приготовить яйцо пашот, ведь нам оно понадобится.

Вскипяти в кастрюле воду, перемешай и добавь соль.

Разбей яйцо так, чтобы не нарушилась его структура.

Осторожно опусти яйцо в кипящую воду и вари 2 минуты. Вода не должна сильно кипеть, огонь должен быть средним или даже немного меньше.

Достань яйцо с помощью шумовки и выложи на дощечку или бумажное полотенце.

Далее готовим боул

Моем и режем десять веточек петрушки. Можно выбрать любую другую зелень по вкусу.

Засыпаем в кастрюлю или сотейник 100 г гречки и заливаем 200 мл горячей воды.

Берем глубокую тарелку и выкладываем готовую гречку. С одной стороны выкладываем фету, а с другой — порезанные оливки.

Добавляем зелень и посыпаем орегано. Сверху кладем яйцо пашот и добавляем оливковое масло.

Разрезаем яйцо, которое будет заменять соус, и наслаждаемся блюдом.

А если ты хочешь попробовать приготовить что-нибудь посложнее, но не менее вкусное, то предлагаем тебе еще один рецепт от Евгения Клопотенко.

Ранее мы писали о том, как приготовить картофельный гратен.