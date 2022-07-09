Правила простого и быстрого ужина: как правильно варить кускус

Вкусный и горячий ужин через несколько минут. Звучит довольно утопично, но на самом деле достаточно реально, если в кухонном шкафчике есть кускус.

Крупа, удивляющая скоростью своего приготовления, кроме экономии времени, может приносить немалую пользу. Например, пищевые волокна, содержащие кускус, способствуют гармоничному функционированию желудочно-кишечного тракта.

И все же существуют риски неправильно приготовить даже такой простой гарнир из всех уже давно известных. Поэтому рассказываем, какие существуют тонкости, которые следует помнить, готовя кускус.

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Как приготовить кускус

Сначала необходимо разобраться, какой именно кускус собираешься готовить, поскольку от этого зависит способ приготовления.

Так мелкий кускус не требует излишнего внимания и может свариться всего за пять минут. В то же время более крупный, называемый птитим, требует около 15 минут на варку.

Мелкий кускус, который чаще всего можно найти в наших магазинах, для приготовления необходимо сначала заправить солью, перцем, любимыми пряностями, а также оливковым или сливочным маслом.

После этого нужно залить всю смесь кипятком в соотношении один к одному, перемешать все специи и накрыть крышкой. Если не соблюдать пропорции, то крупа может не приготовиться, или просто утонуть в воде.

Когда пройдет пять минут, крышку можно снимать и добавлять отличный гарнир к основному блюду, или же наоборот превратить его в звезду стола, довершив блюдо любимыми овощами, сырами и другими элементами, которые можно было бы добавить в боул.

Однако если ты любишь уделять немного больше времени и внимания приготовлению ужина, то следует обратить свое внимание на традиционные блюда из карпатских гор. Читай, как приготовить банош по рецепту Евгения Клопотенко.

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