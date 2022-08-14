Традиционный вкус Карпат: как приготовить банош по рецепту Евгения Клопотенко

Банош пришел к нам из карпатских гор. Это традиционное гуцульское блюдо. Обычно его готовят мужчины. Банош варят из кукурузной крупы или муки.
Существует множество вариаций рецептов — со шкварками, брынзой, грибами, на сливках или сметане. Мы поделимся с вами рецептом баноша от шеф-повара Евгения Клопотенко.
Чтобы приготовить традиционное гуцульское блюдо, тебе понадобится не только крупа. А еще сметана, лук и сыр.
Не менее важной, чем приготовление баноша, является его подача. Чтобы правильно собрать блюдо, соблюдай следующую последовательность:
Банош подавай к столу горячим.
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