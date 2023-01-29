Груба чи швидкорозчинна, з какао чи буряком — види вівсяної каші та як обрати найпоживніший варіант

Для декого вівсянка на сніданок — справжній порятунок. Готувати її швидко та легко, особливо якщо йдеться про швидкорозчинну кашу чи мюслі.

Але хтось може скаржитись на те, що все це не дає тривалого відчуття ситості, а тому вже через годину рука сама тягнеться до холодильника.

Однак нутриціологиня Анастасія Голобородько переконана, що вівсяна каша може бути повноцінним сніданком. Ось тільки потрібно правильно обрати форму її приготування! Читай, які бувають види вівсянки та як її можна незвичайно приготувати.

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Види вівсяної каші

Цілісний овес — це майже необроблений тип крупи. Таку грубу вівсянку потрібно варити протягом майже години, а зерна під час приготування збільшуються у два-три рази.

Однак у цьому й уся краса цілозернового вівса! Адже він зберігає максимум поживних властивостей, а тому найкорисніший для вживання. Як обрати таку вівсянку? Читай уважно етикетку на продукті.

Вівсяні пластівці та швидкорозчинні каші — це найпопулярніший спосіб оброблення вівсяної крупи. Однак пам’ятай просте правило — чим меншу часу потрібно для приготування каші, тим тонше зерно.

Це означає, що така вівсянка дуже швидко перетравлюється, не дає відчуття ситості та має високий глікемічний індекс (значно підіймає рівень цукру в крові). Не найздоровіший варіант сніданку, чи не так?

Мюслі та гранола — що ж, їхня користь залежить від складу продукту та вмісту цукру. Можна приготувати таку страву й самостійно, зробивши суміш вівсяних пластівців з горіхами та сухофруктами. За бажанням вимочити в меді чи сиропі.

Варіанти страв з вівсяної каші

Якщо ти належиш до людей, які не снідають, то саме час замислитись про це та, можливо, змінити свою ранкову рутину.

Адже наукові дослідження підтверджують: ті, хто їсть сніданок, краще контролюють вагу, ретельніше вибирають продукти та споживають менше калорій протягом дня.

Ось кілька варіантів поживних страв з вівсянки від Голобородько:

Різаний овес з льоном, насінням конопель та гарбуза, сиром пекоріно, яйцем пашот, оливковою олією та свіжомеленим перцем.

Шоколадна вівсяна каша. Для цього тобі знадобиться:

70% цільного вівса; 30% білої кіноа чи ядер коноплі; 2 ст.л. какао; свіжомелений кардамон; 1 ст.л. вершкового чи кокосового масла; банан; смажений фундук.

Домашня гранола. До вівсяних пластівців додай мигдаль, волоський горіх, льон, чіа, мак, насіння, кокосову олію та натуральний цукор.

Вівсянобургер — для цього візьми тофу, печений буряк, цільні вівсяні пластівці, яйця та насіння фенхеля.

Вівсяно-мигдалевий краст для пирога.

Горіхово-вівсяний крамбл.

Вівсяне печиво з горіхами.

Раніше Анастасія Голобородько розповідала, як приготувати корисне вівсяне печиво.

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