Їжа та рецепти

Груба чи швидкорозчинна, з какао чи буряком — види вівсяної каші та як обрати найпоживніший варіант

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Січня 2023, 21:00
Вівсяна каша - яка буває та варіанти корисних страв з вівсянки
Фото: Pexels

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Груба чи швидкорозчинна, з какао чи буряком — види вівсяної каші та як обрати найпоживніший варіант
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