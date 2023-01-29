Грубая или быстрорастворимая, с какао или свеклой — виды овсяной каши и как выбрать наиболее питательный вариант

Для некоторых овсянка на завтрак — настоящее спасение. Готовить ее быстро и легко, особенно если речь идет о быстрорастворимой каше или мюслях.

Но кто-то может жаловаться, что все это не дает длительного ощущения сытости, а поэтому уже через час рука сама тянется к холодильнику.

Однако нутрициолог Анастасия Голобородько убеждена, что овсяная каша может быть полноценным завтраком. Вот только нужно правильно выбрать форму ее приготовления! Читай, какие бывают виды овсянки и как ее можно приготовить.

Сейчас также смотрят

Виды овсяной каши

Цельный овес — это почти необработанный тип крупы. Такую грубую овсянку нужно варить почти в течение часа, а зерна во время приготовления увеличиваются в два-три раза.

Однако в этом и вся красота овса! Ведь он сохраняет максимум питательных свойств, а поэтому является самым полезным для употребления. Как выбрать такую овсянку? Читай внимательно этикетку на продукте.

Овсяные хлопья и быстрорастворимые каши — это самый популярный способ обработки овсяной крупы. Однако помни простое правило — чем меньше времени нужно для приготовления каши, тем тоньше зерно.

Это означает, что такая овсянка очень быстро переваривается, не дает сытости и имеет высокий гликемический индекс (значительно поднимает уровень сахара в крови). Не самый здоровый вариант завтрака, не правда ли?

Мюсли и гранола — что ж, их польза зависит от состава продукта и содержания сахара. Можно приготовить такое блюдо и самостоятельно, сделав смесь овсяных хлопьев с орехами и сухофруктами. По желанию вымочить в меде или сиропе.

Варианты блюд из овсяной каши

Если ты относишься к людям, которые не завтракают, то самое время задуматься об этом и, возможно, изменить свою утреннюю рутину.

Ведь научные исследования подтверждают: те, кто ест завтрак, лучше контролируют вес, более тщательно выбирают продукты и потребляют меньше калорий в течение дня.

Вот несколько вариантов питательных блюд из овсянки от Голобородько:

Резаный овес с леном, семенами конопли и тыквы, сыром пекорино, яйцом пашот, оливковым маслом и свежемолотым перцем.

Шоколадная овсяная каша. Для этого тебе понадобится:

70% цельного овса; 30% белого киноа или ядер конопли; 2 ст.л. какао; свежемолотый кардамон; 1 ст.л. сливочного или кокосового масла; банан; жареный фундук.

Домашняя гранола. К овсяным хлопьям добавь миндаль, грецкий орех, лен, чиа, мак, семена, кокосовое масло и натуральный сахар.

Овсянобургер — для этого возьми тофу, печеную свеклу, цельные овсяные хлопья, яйца и семена фенхеля.

Овсяно-миндальный краст для пирога.

Орехово-овсяный крамбл.

Овсяное печенье с орехами.

Ранее Анастасия Голобородько рассказывала, как приготовить полезное овсяное печенье.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!