Найкращі пози в сексі: як вибрати комфортні для себе та партнера(-ки) — добірка та пояснення

Секс — важлива частина життя пари. Важливо, аби він був за згодою обох, а також у задоволення. Стається так, що деякі пози в сексі замість приємних відчуттів викликають дискомфорт та біль. У нашому матеріалі розповімо про найкращі пози у сексі.

Найкращі пози у сексі: як вибрати комфортні для себе

Експертка у галузі жіночої освіти та власниця освітньої компанії Woman Insight Світлана Керимова розповіла Фактам ICTV про п’ять найкращих поз у сексі, з якими ти не відчуватимеш біль та дискомфорт.

Соромитися чогось нового не варто, адже секс потрібен для задоволення та зближення закоханих. У будь-якому випадку, це про відчуття, індивідуальні смаки, експерименти та настрій.

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Місіонерська поза. Експертка називає її максимально тактильною, ніжною та приємною. Водночас вона не підходить жінкам, у яких м’язи тазового дна розвинені слабко. Перевагою є мінімальна кількість рухів.

Експертка називає її максимально тактильною, ніжною та приємною. Водночас вона не підходить жінкам, у яких м’язи тазового дна розвинені слабко. Перевагою є мінімальна кількість рухів. Колінно-кистьова або доггі-стайл . Світлана Керимова каже, це максимально ефектна поза, в якій не слід забувати про прогин спини. Для кращих вражень можна стискати інтимні м’язи.

. Світлана Керимова каже, це максимально ефектна поза, в якій не слід забувати про прогин спини. Для кращих вражень можна стискати інтимні м’язи. Вершниця . Ця поза зачіпає глибокі точки та є приємною для обох у парі.

. Ця поза зачіпає глибокі точки та є приємною для обох у парі. Жабка. Якщо тобі часто не вдається досягти оргазму, спробуй цю позу. Під час неї звужується вагінальний канал. Положення має бути у присяді, лікті вперті до ніг, руки зверху донизу. Ця поза підходить для довгого сексу, вона не втомлює.

Насолоджуватися в ній можна довго, а закінчити спробуйте комбінацією “9 коротких, 1 глибокий”, — ділиться експертка Світлана Керимова.

Жабка є однією з кращих варіацій пози вершниці, адже опора відбувається не коліньми, а стопами.

В обіймах, сидячи на партнері, або колиска. Це ніжна та інтимна поза, в якій жінці потрібно стискати інтимні м’язи та рухати тазом. Якщо партнер попереду, то стискання відбувається до нього вперед, а якщо ззаду — стискання назад.

Також ви можете спробувати й інші пози, наприклад, ножиці. Ця поза не вимагає підготовки чи тренувань, вона проста та зручна. Вигода цієї пози також у подвійній стимуляції партнерки.

А поза чоловіка стоячи, а жінки сидячи на руках в обіймах, звісно, вимагає фізичної підготовки, але також буде приємною для пари.

Спробуйте і позу ложки. Її зручно використовувати парам, які чекають на дитину. У ній неглибоке проникнення та мінімум рухів. Ця поза спокійна та комфортна.

Однак пози — не найважливіше під час сексу. Найголовніше орієнтуватися на комфорт, відчуття та настрій.

Раніше ми розповідали, скільки треба займатися сексом для здоров’я.

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