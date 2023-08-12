Найкращі пози в сексі: як вибрати комфортні для себе та партнера(-ки) — добірка та пояснення

Секс — важлива частина життя пари. Важливо, аби він був за згодою обох, а також у задоволення. Стається так, що деякі пози в сексі замість приємних відчуттів викликають дискомфорт та біль. У нашому матеріалі розповімо про найкращі пози у сексі.
Експертка у галузі жіночої освіти та власниця освітньої компанії Woman Insight Світлана Керимова розповіла Фактам ICTV про п’ять найкращих поз у сексі, з якими ти не відчуватимеш біль та дискомфорт.
Соромитися чогось нового не варто, адже секс потрібен для задоволення та зближення закоханих. У будь-якому випадку, це про відчуття, індивідуальні смаки, експерименти та настрій.
Насолоджуватися в ній можна довго, а закінчити спробуйте комбінацією “9 коротких, 1 глибокий”, — ділиться експертка Світлана Керимова.
Насолоджуватися в ній можна довго, а закінчити спробуйте комбінацією “9 коротких, 1 глибокий”, — ділиться експертка Світлана Керимова.
Жабка є однією з кращих варіацій пози вершниці, адже опора відбувається не коліньми, а стопами.
Також ви можете спробувати й інші пози, наприклад, ножиці. Ця поза не вимагає підготовки чи тренувань, вона проста та зручна. Вигода цієї пози також у подвійній стимуляції партнерки.
А поза чоловіка стоячи, а жінки сидячи на руках в обіймах, звісно, вимагає фізичної підготовки, але також буде приємною для пари.
Спробуйте і позу ложки. Її зручно використовувати парам, які чекають на дитину. У ній неглибоке проникнення та мінімум рухів. Ця поза спокійна та комфортна.
Однак пози — не найважливіше під час сексу. Найголовніше орієнтуватися на комфорт, відчуття та настрій.
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