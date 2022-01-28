Советы

“Всегда после приёма пищи хочется пить чай со сладким, можно ли так делать?”

Отвечает
Регина Бобина нутрициолог
Регина Бобина

Нутрициолог, Instagram-блоггер

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 января 2022, 12:05
Чи можна їсти чай з солодким після їжі
Фото: Pexels

Советы

“Всегда после приёма пищи хочется пить чай со сладким, можно ли так делать?”
Отвечает
Регина Бобина нутрициолог
Регина Бобина
Нутрициолог, Instagram-блоггер

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