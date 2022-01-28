“Всегда после приёма пищи хочется пить чай со сладким, можно ли так делать?”

Нутрициолог, Instagram-блоггер
На своей странице в Instagram во время прямого эфира с психологом Екатериной Михайловой нутрициолог Регина Бобина ответила на этот вопрос.
— Меня сейчас расстреляют все диетологи мира, и они скажут, что нельзя, а я скажу, что можно.
Это нормально, главное, оставьте место для этого чая со сладким.
Это нормально, главное, оставьте место для этого чая со сладким.
Не бейте себя палкой по голове, если вы пьете чай со сладким. Это опять же работа с запретом.
Ты себе запрещаешь, ты считаешь, что это какое-то ненормальное поведение, потом пьешь чай со сладким и гнобишь себя за это.
Пусть этот чай с конфетой будет, но сидя, а не бегая по квартире, попивая и подъедая, и чтобы было вкусно. Не нужно себе его запрещать, нужно, чтобы это было приятно.
Пусть этот чай с конфетой будет, но сидя, а не бегая по квартире, попивая и подъедая, и чтобы было вкусно. Не нужно себе его запрещать, нужно, чтобы это было приятно.
Не объедайся перед этим. Ты понимаешь, что у тебя будет ещё чай со сладким, тогда оставь для него место. Не нужно есть плотный ужин, состоящий из разных блюд.
Если ты съел полезный, но не очень вкусный ужин и понимаешь, что хочешь наградить себя чем-то сладким, то, может, стоит сделать не очень полезный ужин.
Если ты съел полезный, но не очень вкусный ужин и понимаешь, что хочешь наградить себя чем-то сладким, то, может, стоит сделать не очень полезный ужин.
Тогда, возможно, тебе не захочется есть сладкое.
Мы и так очень много себя ругаем за разные ситуации в жизни, зачем ругать еще и за это?
Также психолог Екатерина Михайлова добавила:
Если мы физиологически будем сыты, но не получим удовольствия от еды, мы обязательно съедим еще что-то.
Если мы физиологически будем сыты, но не получим удовольствия от еды, мы обязательно съедим еще что-то.
Также люди часто после еды выпивают стакан воды, но действительно ли это полезно?
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, можно ли запивать пищу водой.