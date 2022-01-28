“Всегда после приёма пищи хочется пить чай со сладким, можно ли так делать?”

На своей странице в Instagram во время прямого эфира с психологом Екатериной Михайловой нутрициолог Регина Бобина ответила на этот вопрос.

— Меня сейчас расстреляют все диетологи мира, и они скажут, что нельзя, а я скажу, что можно.

Это нормально, главное, оставьте место для этого чая со сладким.

Не бейте себя палкой по голове, если вы пьете чай со сладким. Это опять же работа с запретом.

Ты себе запрещаешь, ты считаешь, что это какое-то ненормальное поведение, потом пьешь чай со сладким и гнобишь себя за это.

Пусть этот чай с конфетой будет, но сидя, а не бегая по квартире, попивая и подъедая, и чтобы было вкусно. Не нужно себе его запрещать, нужно, чтобы это было приятно.

Не объедайся перед этим. Ты понимаешь, что у тебя будет ещё чай со сладким, тогда оставь для него место. Не нужно есть плотный ужин, состоящий из разных блюд.

Если ты съел полезный, но не очень вкусный ужин и понимаешь, что хочешь наградить себя чем-то сладким, то, может, стоит сделать не очень полезный ужин.

Тогда, возможно, тебе не захочется есть сладкое.

Мы и так очень много себя ругаем за разные ситуации в жизни, зачем ругать еще и за это?

Также психолог Екатерина Михайлова добавила:

Если мы физиологически будем сыты, но не получим удовольствия от еды, мы обязательно съедим еще что-то.

Также люди часто после еды выпивают стакан воды, но действительно ли это полезно?

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, можно ли запивать пищу водой.