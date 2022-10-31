Советы
Эксклюзив

“Почему во время месячных постоянно хочется сладенького?”

Отвечает
Олена Купрюшина
Елена Купрюшина

гинеколог

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 31 октября 2022, 15:30
Чому під час місячних постійно хочеться солоденького
Фото: Unsplash, Pexels

Советы

“Почему во время месячных постоянно хочется сладенького?”
Отвечает
Олена Купрюшина
Елена Купрюшина
гинеколог

“Есть ли советы, как питаться осенью, чтобы организм легче перенес межсезонье?”
Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

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Отвечает
Ольга Мороз
Ольга Мороз
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“Из-за постоянного стресса чувствую сбои нервной системы. Как поддержать себя?”
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Анастасія Голобородько
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Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт

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Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

“Нравится смотреть на убийства русских солдат и их тела. Почему так и нормально ли это?”
Отвечает
Валентина Паробий
Валентина Паробий
Психотерапевт
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