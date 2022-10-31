“Почему во время месячных постоянно хочется сладенького?”

Если ты чувствуешь повышенный аппетит перед менструацией, ты не одинока.

В определенные моменты менструального цикла женщины могут быть более голодными, чем обычно, или же может хотеться определенных продуктов. Как и следовало ожидать, виноваты в этом гормоны.

ПМС (предменструальный синдром) — сочетание симптомов, которые у многих возникают примерно за 7-14 дней до начала менструации. Изменение аппетита или тяга к пище является одним из симптомов ПМС, говорит гинеколог Елена Купрюшина.

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Во вторую фазу менструального цикла, которую медики называют лютеиновой (она начинается с выхода яйцеклетки во время овуляции и заканчивается, когда начинается менструация), ты можешь замечать повышенный аппетит.

Были проведены исследования, во время которых ученые пришли к выводу: перед менструацией потребление калорий увеличивалось с 1688 в обычное время до 2164 во время лютеиновой фазы цикла. При этом на углеводы приходилась львиная доля калорий.

Этот симптом знаком многим. В организме происходит следующее:

После овуляции уровень прогестерона начинает расти. Прогестерон — гормон, который помогает подготовить организм к имплантации и питанию оплодотворенной яйцеклетки.

Если яйцеклетка и сперматозоид не встречаются, начинается менструация. Но дело не только в прогестероне.

Остальные гормоны уравновешивают ситуацию. Это, например, лептин — гормон, подавляющий аппетит. Он тоже выше во второй фазе цикла. Инсулин и гормон счастья (серотонин) падают во время лютеиновой фазы, в то время как кортизол увеличивается. Эти гормональные изменения могут вызвать дефицит серотонина именно перед менструацией.

Серотонин — это природное вещество в мозге и кишечнике, которое сужает кровеносные сосуды и может влиять на настроение и вызывать физические симптомы.

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Жиры и сахар помогают восполнить уровень инсулина и серотонина в мозге, поднимая настроение.

Кстати, большинство женщин во время менструации сжигают несколько больше калорий, чем обычно, поэтому лишние калории используются и не откладываются на бедрах.

Впрочем, и исследования, и наука сходятся во мнении, что тяга к сладкому перед менструацией — это реальная потребность организма. Потому не стоит себя ограничивать. Несколько конфет или пирожное во время месячных не навредят, а наоборот, помогут твоему организму лучше справляться с ПМС.

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