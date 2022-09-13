Сахар, фрукты, сухофрукты: почему их так хочется и сколько можно съесть, чтобы не навредить

В нашей жизни так много стресса, работы и обязанностей, что просто необходимо вознаграждать себя чем-то, что приносит удовольствие.

Для многих людей таким удовольствием есть что-то вкусное и сладкое: фрукты, кондитерские изделия, сухофрукты и т.д.

Однако всему должна быть мера. Если стабильно ее не соблюдать, можно не только набрать несколько лишние килограммы, но и замедлить метаболизм, спровоцировать акне, диабет, ухудшить эмоциональное состояние и т.д.

Диетолог Наталья Самойленко рассказала, почему нам так сильно хочется сладкого и в каких количествах его можно себе позволить, чтобы не навредить.

Почему хочется сладкого

Все гениальные ответы, на которые некоторые ищут ответы годами, просты. Чаще всего хочется чего-нибудь сладкого из-за того, что в рационе не хватает правильных сложных углеводов.

Углеводы, прежде всего, главный источник энергии для нашего тела и неотделимая часть здорового питания. Еще одной причиной постоянного желания съесть что-то сладкое являются сахарозаменители.

А сахарозаменители не навредят?

Негативных последствий сладкого для нашего здоровья хватает. Большинство любителей сладенького это понимают, ведь научных исследований и общей информации вполне достаточно, чтобы сделать выводы.

Именно поэтому мы стали искать здоровую и натуральную альтернативу сахару. Некоторые открыли для себя мед, кокосовый и коричневый сахар, сироп агавы, стевию, различные низкокалорийные сахарозаменители.

Однако мало кто знает, что все эти альтернативы, которые выглядят менее калорийными и более здоровыми, обладают тем же действием, что и обычный сахар.

Доказано, что заменители повышают риск развития ожирения, метаболического синдрома, инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа.

Также подсластители могут изменять восприятие вкуса и способность поглощать питательные вещества. Так что вполне логично, что могут появиться головные боли, проблемы с учебой и концентрацией.

Что можно есть и сколько?

Итак, теперь, когда ты знаешь обо всех нюансах диетических сахарозаменителей, пора приоткрыть занавес, что же не навредит твоему здоровью.

Диетолог утверждает, что единственный натуральный и полезный сахарозаменитель — стевия. А вообще лучшей альтернативой сахару являются свежие фрукты.

Несмотря на то, что в них содержится фруктоза, клетчатка и волокна замедляют всасывание сахаров. Поэтому цельный фрукт всегда лучше всех заменителей, фрешей и соков.

Также многие предпочитают сухофрукты, считая их диетической заменой конфетам. Однако на самом деле сухофрукты — это сахар в кубе.

Они лишены клетчатки, что способствует более быстрому всасыванию сахара, но содержат столько же фруктозы, как и фрукты, из которых их сделали.

Дневная порция сахара для женщин

300 г свежих фруктов;

1-2 ч. л меда;

20-30 г сухофруктов.

Дневная порция сахара для мужчин

350 г свежих фруктов;

1-2 ч. л меда;

40-50 г сухофруктов.



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