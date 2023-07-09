Диагностика диабета у детей за полгода до его появления: как будет работать новый анализ крови

Аналіз крові, що зроблений за допомогою машинного навчання і здатен аналізувати 83 біомаркери, може виявити діабет першого типу за шість місяців до того, як почнуться перші аутоімунні прояви даного захворювання.

Це дає змогу глибше зрозуміти механізми розвитку цього типу діабету і відкриває шляхи до своєчасного лікування, яке може запобігти розвитку хвороби у дітей. Такі висновки зробили вчені зі США. Результати їхньої роботи опубліковані в журналі Cell Reports Medicine.

Як працюватиме новий аналіз крові

При діабеті першого типу імунна система людини знищує власні β-клітини підшлункової залози, які відповідають за вироблення інсуліну — гормону, що контролює рівень глюкози в крові.

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За допомогою аналізу крові на аутоантитіла, які націлені на β-клітини, медики можуть виявити хворобу ще до того, як вона дасться взнаки.

Та, за даними нового дослідження, проведеного біологами з Тихоокеанської північно-західної лабораторії та дослідницької групи TEDDY, в крові можна знайти біомаркери, що з’являються ще до початку аутоімунного процесу.

У дослідженні було використано 2 252 зразки крові, взяті у 184 дітей, що брали участь у вивченні діабету віком від народження до шести років. Діти, у яких пізніше розвинувся діабет першого типу, мали відмінні від контрольних рівнів 376 білків.

Для з’ясування, як ці білки пов’язані з хворобою, вчені додатково перевіряли їх у крові 990 дітей, використовуючи метод машинного навчання. Так вони виявили, що 83 білки є правдивими біомаркерами. Вони з’являються за шість місяців до появи аутоантитіл і розвитку діабету першого типу.

Для діабету першого типу аутоантитіла вже давно відомі та використовуються в діагностуванні. Та попри це, для іншого серйозного аутоімунного захворювання — розсіяного склерозу їх лише недавно виявили.

Раніше ми розповідали про виникнення діабету першого типу.

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