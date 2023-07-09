Здоровье и красота

Диагностика диабета у детей за полгода до его появления: как будет работать новый анализ крови

Диана Просяник, редактор сайта 09 июля 2023, 19:00
цукровий діабет
Фото: Pexels

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