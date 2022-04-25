Як користуватися телефоном, якщо ти в окупації — незайві поради

На жаль, сьогодення змушує вчитися виживати у будь-яких ситуаціях. Тож ми розповімо, як користуватися телефоном, якщо твій населений пункт перебуває у тимчасовій окупації російських військ.

За порадами Держспецзв’язку, варто дотримуватися чіткої інструкції.

Знайди старий справний телефон, який можна віддати на вимогу окупантів. Телефон, яким плануєш користуватися, краще заховати.

Заряджай свій телефон за кожної можливості. Тримай зарядженими павербанки. Увімкни режим жорсткої економії енергії/режим енергоощадження.

Завантаж файли та сторінки з контентом, який потрібен для виживання, у пам’ять смартфона. І видали з пам’яті смартфона весь контент, який може нашкодити вам у разі затримання окупантами. Особливу увагу варто звернути на фото, відео, листування, файли.

Зберігай на пристрої та у хмарі копії своїх документів у секретних папках.

Не забувай, що ворог відстежує дії в мережі операторів зв’язку за допомогою технічних засобів розвідки.

Користуйся секретними чатами та надсилай повідомлення, які зникають за якийсь час.

Важливо: фотографуй через месенджер, не зберігай фото на телефон!

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Використовуй різні ускладнення доступу до свого телефону: пароль, графічний пароль, відбиток пальця.

Інструкція, як зробити такі дії на Android

Налаштування Безпека Безпека пристрою Пін-код/Відбиток пальця/Фейс-контроль

Про перенесення копій документів у хмару:

Галерея Альбоми Натиснути та утримувати необхідний альбом У додатковому меню обрати функцію Приховати

або

Галерея Альбоми Проведіть пальцем по екрану згори донизу Відкриється папка, на яку встановіть пароль чи графічний ключ

Для Samsung також можна використовувати секретну папку Knox. Туди можна переносити деякі застосунки, фото.

Інструкція, як зробити такі дії на iOS

Фотографії Вибрати світлину чи відео, які необхідно приховати Кнопка Більше Сховати Підтвердити

Які застосунки варто мати

Застосунок Повітряна тривога

Застосунок Перша допомога та TacticMedAid

Завантаж контент із них для офлайн-доступу.

Абоненти Київстар можуть отримувати дані про місцеперебування рідних та передавати свої за допомогою застосунку StarFind.

А що ще ти не знаєш про свій телефон? Читай у матеріалі, як ефективно убезпечити свій телефон від злому.