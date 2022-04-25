Як користуватися телефоном, якщо ти в окупації — незайві поради

На жаль, сьогодення змушує вчитися виживати у будь-яких ситуаціях. Тож ми розповімо, як користуватися телефоном, якщо твій населений пункт перебуває у тимчасовій окупації російських військ.
За порадами Держспецзв’язку, варто дотримуватися чіткої інструкції.
Важливо: фотографуй через месенджер, не зберігай фото на телефон!
Фото: Unsplash
Про перенесення копій документів у хмару:
або
Для Samsung також можна використовувати секретну папку Knox. Туди можна переносити деякі застосунки, фото.
Завантаж контент із них для офлайн-доступу.
Абоненти Київстар можуть отримувати дані про місцеперебування рідних та передавати свої за допомогою застосунку StarFind.
А що ще ти не знаєш про свій телефон? Читай у матеріалі, як ефективно убезпечити свій телефон від злому.