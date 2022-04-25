Как пользоваться телефоном, если попал в оккупацию — нелишние советы

К сожалению, наша действительность заставляет учиться выживать в любых ситуациях. Мы расскажем, как пользоваться телефоном, если твой населенный пункт находится во временной оккупации российских войск.
Согласно советам Госспецвязи, следует придерживаться четкой инструкции.
Важно: фотографируй через мессенджер, не сохраняй фото на телефон!
Фото: Unsplash
Как перенеси документы в облако:
или
Для Samsung можно использовать секретную папку Knox. Туда можно переносить некоторые приложения, фотографии.
Загрузи контент из них для оффлайн-доступа.
Абоненты Киевстар могут получать данные о местонахождении родных и передавать свои с помощью StarFind.
А что ты еще не знаешь о своем телефоне? Читай в материале, как эффективно обезопасить свой телефон от взлома.