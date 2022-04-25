Как пользоваться телефоном, если попал в оккупацию — нелишние советы

К сожалению, наша действительность заставляет учиться выживать в любых ситуациях. Мы расскажем, как пользоваться телефоном, если твой населенный пункт находится во временной оккупации российских войск.

Согласно советам Госспецвязи, следует придерживаться четкой инструкции.

Найди старый рабочий телефон, который ты сможешь отдать по требованию оккупантов. Телефон, которым планируешь пользоваться, лучше спрятать.

Заряжай телефон при каждой возможности. Держи заряженными павербанки. Включи режим жесткой экономии энергии/режим энергосбережения.

Загрузи файлы и страницы, которые необходимы для выживания, в память смартфона. И удали из памяти весь контент, который может навредить в случае задержания оккупантами. Особое внимание следует обратить на фото, видео, переписку, файлы.

Сохраняй на устройстве и в облаке копии документов в секретных папках.

Не забывай, что враг отслеживает действия в сети операторов связи с помощью технических средств разведки.

Используй секретные чаты и отправляй исчезающие сообщения.

Важно: фотографируй через мессенджер, не сохраняй фото на телефон!

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Используй различные усложнения доступа к телефону: пароль, графический пароль, отпечаток пальца.

Инструкция, как это сделать на Android

Настройки Безопасность Безопасность устройства Пин-код/Отпечаток пальца/Фейс-контроль

Как перенеси документы в облако:

Галерея Альбомы Нажми и удерживай необходимый альбом В дополнительном меню выбери функцию Скрыть

или

Галерея Альбомы Проведи пальцем по экрану сверху вниз Откроется папка, на которую установи пароль или графический ключ

Для Samsung можно использовать секретную папку Knox. Туда можно переносить некоторые приложения, фотографии.

Инструкция, как это сделать на iOS

Фотографии Выбрать фотографию или видео, которые необходимо скрыть Кнопка Больше Спрятать Подтвердить

Какие приложения следует установить

Приложение Воздушная тревога

Приложение Первая помощь и TacticMedAid

Загрузи контент из них для оффлайн-доступа.

Абоненты Киевстар могут получать данные о местонахождении родных и передавать свои с помощью StarFind.

А что ты еще не знаешь о своем телефоне? Читай в материале, как эффективно обезопасить свой телефон от взлома.