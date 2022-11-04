Двоетапна перевірка та складні комбінації: як не віддати шахраям усі свої паролі та дані в інтернеті

В інтернеті кожен з нас стає дуже вразливим: особливо зараз, у час війни. Тож варто бути підкованим та знати, як не злити всі свої приватні дані шахраям в інтернеті.

Про це розповів експерт із кібербезпеки Віталій Якушев. А для того, щоб краще розуміти, як убезпечити особисту інформацію від шахраїв у мережі, треба ще знати, якими ці шахраї бувають — комерційними чи не мотивованими фінансово.

Перші роблять це з метою заробити грошей. А ось другі можуть працювати на державні інтереси, займаються хакерством з метою використання даних у майбутньому.

Зараз також дивляться

Інформацію, яку крадуть хакери, можна розділити на кілька типів:

фінансові дані, які можна монетизувати, тобто перевести в гроші — дані платіжних карток, інтернет-банкінгу, криптоактивів тощо;

чутливі дані, які можна використати як інструмент шантажу, тобто вимагати викуп за ці дані в обмін на їх оприлюднення — приватні фотографії, повідомлення, листування, контакти, комерційна таємниця;

персональні акаунти соцмереж, які використовуються як інструмент для бот-атак та розповсюдження фейків, наративів противника;

персональні пристрої, які можуть використовувати як інструмент для подальших атак — як DDOS, так і приховування джерел своїх кібератак.

Як убезпечити свої дані від злому

Віталій радить встановити на всі пристрої, соцмережі та програми банкінгу складні паролі. Якщо є можливість, активізувати двофакторну автентифікацію з одноразовими кодами для входу.

Щоб самі програми не зламали на пристрої, потрібно також оновлювати забезпечення.

Також важливо пам’ятати всі свої паролі та в жодному разі не передавати їх нікому.

Якщо є бажання перейти за підозрілим посиланням, де просять ввести особисті дані, переконайся у правдивості сайту.

Наприклад, якщо це державний ресурс, то адреса має закінчуватися на gov.ua — не всередині адреси, не на початку, а саме наприкінці посилання, — запевняє експерт.

Про безпеку користування телефоном під час війни розповідає й Надія Матвєєва: які опції варто вимкнути, щоб убезпечити себе від злих намірів, можеш дізнатися з нашого матеріалу.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!