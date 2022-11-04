Двоетапна перевірка та складні комбінації: як не віддати шахраям усі свої паролі та дані в інтернеті

В інтернеті кожен з нас стає дуже вразливим: особливо зараз, у час війни. Тож варто бути підкованим та знати, як не злити всі свої приватні дані шахраям в інтернеті.
Про це розповів експерт із кібербезпеки Віталій Якушев. А для того, щоб краще розуміти, як убезпечити особисту інформацію від шахраїв у мережі, треба ще знати, якими ці шахраї бувають — комерційними чи не мотивованими фінансово.
Перші роблять це з метою заробити грошей. А ось другі можуть працювати на державні інтереси, займаються хакерством з метою використання даних у майбутньому.
Віталій радить встановити на всі пристрої, соцмережі та програми банкінгу складні паролі. Якщо є можливість, активізувати двофакторну автентифікацію з одноразовими кодами для входу.
Щоб самі програми не зламали на пристрої, потрібно також оновлювати забезпечення.
Щоб самі програми не зламали на пристрої, потрібно також оновлювати забезпечення.
Також важливо пам’ятати всі свої паролі та в жодному разі не передавати їх нікому.
Pexels
Якщо є бажання перейти за підозрілим посиланням, де просять ввести особисті дані, переконайся у правдивості сайту.
Наприклад, якщо це державний ресурс, то адреса має закінчуватися на gov.ua — не всередині адреси, не на початку, а саме наприкінці посилання, — запевняє експерт.
Наприклад, якщо це державний ресурс, то адреса має закінчуватися на gov.ua — не всередині адреси, не на початку, а саме наприкінці посилання, — запевняє експерт.
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