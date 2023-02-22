Тепер галочка в Instagram та Facebook стане платною? Розповідаємо, хто може її отримати та як це зробити

19 лютого голова компанії Meta Марк Цукерберг оголосив про початок тестування платної верифікації акаунтів в Instagram та Facebook. Про це повідомили журналісти видання Reuters.

Нововведення має на меті запобігти використанню підроблених акаунтів, які можуть бути використані для розповсюдження шкідливого контенту.

Що таке верифікація акаунта

Верифікація акаунтів в Instagram та Facebook потрібна для підтвердження ідентичності користувача, що має обліковий запис у цих соціальних мережах.

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Верифікація відбувається шляхом позначення профілю певним символом. Наприклад, в Instagram це синя галочка біля імені профілю, а у Facebook це галочка з написом “підтверджено”.

Хто може оформити платну верифікацію від Meta

Платна верифікація буде доступна, починаючи з цього тижня, для усіх користувачів з Австралії та Нової Зеландії, які бажають підтвердити свою особу на платформі. Далі компанія планує розширити платну верифікацію на інші країни та платформи.

Коштуватиме така послуга $11,99 для комп’ютерної версії та $14,99 для користувачів систем IOS та Android.

Як додати галочку в Facebook та Instagram

Щоб пройти верифікацію, користувачі повинні будуть надіслати компанії фото державного посвідчення особи.

Після перевірки документів користувачі отримають повідомлення про результати верифікації.

Крім того, Марк Цукерберг заявив, що Meta працює над тим, щоб зробити процес верифікації більш ефективним та безпечним для користувачів.

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