Стиль жизни Здоровье и красота

Вчерашняя паста полезнее свежей: как холодильник превращает простые углеводы в суперфуд

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 08 февраля 2026, 16:00 3 мин.
резистентный крахмал что это
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь