Вчерашняя паста полезнее свежей: как холодильник превращает простые углеводы в суперфуд

Резистентный крахмал — один из самых мощных инструментов для поддержки микробиому кишечника — экосистемы из триллионов микробов, живущих в нашем организме. Читай в материале, почему он настолько корсичен для нашего организма.

Секретное оружие кишечника: как обычные продукты защищают от воспалений и диабета

В отличие от обычных углеводов, которые быстро расщепляются в тонком кишечнике, этот вид крахмала “сопротивляется” пищеварению. Он проходит транзитом к толстому кишечнику, где становится едой для полезных бактерий.

В процессе ферментации микробы превращают его в короткоцепочечные жирные кислоты, которые снижают уровень воспаления, укрепляют слизистую кишечника и защищают организм от патогенов и токсинов.

Исследования, как отмечает The Washington Post, подтверждают, что регулярное употребление таких продуктов значительно улучшает уровень инсулина и сахара в крови, что критически важно для людей с диабетом 2-го типа.

Одним из самых удивительных свойств резистентного крахмала есть возможность создать его самостоятельно в обычных продуктах. Процесс под названием ретроградация происходит, когда крахмалистые блюда, например рис, картофель или макароны, охлаждаются после приготовления.

Когда молекулы крахмала охлаждаются, они образуют плотные структуры, которые наш организм не может легко расщепить. Например, порция белого риса, простоявшая в холодильнике 24 часа, содержит почти втрое больше резистентного крахмала, чем только что сваренная.

Более того, повторный разогрев не разрушает эти полезные структуры, но позволяет избежать резкого скачка глюкозы в крови после еды. Похожий эффект наблюдается и с пастой: после нескольких дней в холодильнике содержание полезного крахмала в ней может возрасти с 1,2 до 3,4 г на 100 г продукта.

Несмотря на рекомендации потреблять 15 граммов резистентного крахмала ежедневно, среднестатистический человек получает всего около 4. Чтобы исправить этот дисбаланс, следует обратить внимание на бобовые — фасоль, чечевицу и нут. Добавление полстакана бобов к ежедневному салату или пасте позволяет значительно приблизиться к цели.

Также богатыми резистентным крахмалом являются зеленые бананы, орехи, семена чиа и льна, а также цельные зерна, как ячмень, пшено и киноа. Такое питание создает среду, где полезные бактерии преуспевают, а вредные микробы теряют способность к размножению, что в результате оздоравливает весь организм.

