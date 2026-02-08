Вчорашня паста корисніша за свіжу: як холодильник перетворює прості вуглеводи на суперфуд

Резистентний крохмаль — один із найпотужніших інструментів для підтримки мікробіому кишківника — екосистеми з трильйонів мікробів, що живуть у нашому організмі. Читай в матеріалі, чому він настільки корсиний для нашого організму.

Секретна зброя кишківника: як звичайні продукти захищають від запалень та діабету

На відміну від звичайних вуглеводів, які швидко розщеплюються у тонкому кишківнику, цей вид крохмалю “чинить опір” травленню. Він проходить транзитом до товстого кишківника, де стає їжею для корисних бактерій.

У процесі ферментації мікроби перетворюють його на коротколанцюгові жирні кислоти, які знижують рівень запалення, зміцнюють слизову оболонку кишківника та захищають організм від патогенів і токсинів.

Дослідження, як зазначає The Washington Post, підтверджують, що регулярне вживання таких продуктів значно покращує рівень інсуліну та цукру в крові, що є критично важливим для людей із діабетом 2-го типу.

Однією з найбільш дивовижних властивостей резистентного крохмалю є можливість створити його самостійно у звичайних продуктах. Процес під назвою ретроградація відбувається, коли крохмалисті страви, як-от рис, картопля або макарони, охолоджуються після приготування.

Коли молекули крохмалю охолоджуються, вони утворюють щільні структури, які наш організм не може легко розщепити. Наприклад, порція білого рису, що простояла в холодильнику 24 години, містить майже втричі більше резистентного крохмалю, ніж щойно зварена.

Ба більше, повторне розігрівання не руйнує ці корисні структури, але дозволяє уникнути різкого стрибка глюкози в крові після їди. Схожий ефект спостерігається і з пастою: після кількох днів у холодильнику вміст корисного крохмалю в ній може зрости з 1,2 до 3,4 грама на 100 грамів продукту.

Попри рекомендації споживати 15 грамів резистентного крохмалю щодня, середньостатистична людина отримує лише близько 4. Щоб виправити цей дисбаланс, варто звернути увагу на бобові — квасолю, сочевицю та нут. Додавання пів склянки бобів до щоденного салату або пасти дозволяє значно наблизитися до мети.

Також багатими на резистентний крохмаль є зелені банани, горіхи, насіння чіа та льону, а також цільні зерна, як-от ячмінь, пшоно та кіноа. Таке харчування створює середовище, де корисні бактерії процвітають, а шкідливі мікроби втрачають здатність до розмноження, що в результаті оздоровлює весь організм.

Раніше ми писали, як популярні добавки впливають на розвиток пухлин — читай в мтеріалі, які добавки є дуже небезпечними.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!