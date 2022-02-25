Увидели такую отметку? Это система сигналов врага — инструкция, как действовать

Для ориентации, в частности ночью, вражеское русское войско использует специальную систему сигналов.

Это отметки на дорогах или других инфраструктурных объектах, нанесенные люминесцентной или светлоотражающей краской.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.





Инструкция, что делать, если увидели подобные метки:

Позвоните в полицию по номеру 102 или в СБУ по номеру (061) 239-60-40.

Назовите точное место метки (название населенного пункта или расстояние от него и другие топографические ориентиры).

Уничтожьте отметку (закрасьте, засыпьте землей или грязью, залейте смолой и т.п.).

Об обнаруженных метках, оставленных оккупантами на дорогах, можно написать в специальный бот от Киберполиции.

Чтобы оставить сообщение, нужно сфотографировать метку, отправить ее @ukraine_avanger_bot в Telegram и добавить геометку.

Метки будут попадать в единую базу на Google Maps.

Самое главное сейчас соблюдать спокойствие и четко знать правила действий в случае опасности. Раньше мы рассказывали, что делать во время обстрелов.