Увидели такую отметку? Это система сигналов врага — инструкция, как действовать

Елена Яковлева, редактор сайта 25 февраля 2022, 10:30
Система сигналів російських військ - як знищити її
Фото: Telegram

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