Что делать, если рядом обстрелы: инструкции от Службы безопасности Украины

Сейчас главное для всех украинцев — сохранять спокойствие и иметь холодную голову. Следует изучать все инструкции и правила действий в случае опасности.
Служба безопасности Украины поделилась инструкциями, что делать при обстрелах.
Снаряд (ракету) можно заметить издалека и среагировать. Ночью это яркая вспышка в небе, днем — дымная полоса.
Что делать:
Лучше прятаться в защищенном помещении. Если ты на открытом пространстве — падай на землю и закрывай голову руками. Лучше прятаться за выступами, в канавах и т.д.
Тело должно быть в защищенном положении — сгруппируйтесь в позу эмбриона.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Киеве вводят комендантский час.