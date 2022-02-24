Что делать, если рядом обстрелы: инструкции от Службы безопасности Украины

Сейчас главное для всех украинцев — сохранять спокойствие и иметь холодную голову. Следует изучать все инструкции и правила действий в случае опасности.

Служба безопасности Украины поделилась инструкциями, что делать при обстрелах.

Артиллерийские обстрелы: система залпового огня

Снаряд (ракету) можно заметить издалека и среагировать. Ночью это яркая вспышка в небе, днем — дымная полоса.

Что делать:

организовать постоянное наблюдение;

найти укрытие;

прятаться в углубленных помещениях;

не выходить из укрытия минимум десять минут после окончания обстрела;

закрывать уши и открывать рот (может спасти от контузии).

Обстрел стрелковым оружием

Лучше прятаться в защищенном помещении. Если ты на открытом пространстве — падай на землю и закрывай голову руками. Лучше прятаться за выступами, в канавах и т.д.

Тело должно быть в защищенном положении — сгруппируйтесь в позу эмбриона.







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