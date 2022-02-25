Вибухи в Києві — це робота української ППО

У ніч проти п’ятниці, 25 лютого, в Києві пролунали два гучних вибухи. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили – це по ворожому літальному апарату спрацювали українські ППО.

Ворожній літальний апарат був збитий нашим ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою вул. Кошиця 7а, — повідомили в МВС.

Пізніше стало відомо, що окупант випустив по Києву крилаті ракети Калібр. Внаслідок нічної атаки троє мирних жителів постраждали, один з них – у тяжкому стані. Усіх забрали карети швидкої допомоги.

Збитий ворожий літальний апарат впав у Дарницькому районі столиці. В будинку, що розташовувався поряд, розпочалася пожежа. Попередньо, зайнялися приміщення з 4 по 9 поверх. Вогнеборці вже прибули на місце події. Гасіння пожежі триває.

Раніше Антон Геращенко у Telegram-каналі повідомив, що удари по Києву крилатими або балістичними ракетами продовжилися.

Киян закликають не панікувати, а у випадку, якщо почуєте сирени — перейти до укриття.

Раніше ми розповідали про те, що робити при спрацюванні сирен та як убезпечити себе киянам.

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