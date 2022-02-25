Украина

Ситуация без преувеличений — угрожающая! Обращение Виталия Кличко к киевлянам

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 февраля 2022, 22:10

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Заява МВС 25.02
Начинаем проверки для выявления диверсионных групп — обращение МВД к украинцам
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