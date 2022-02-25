Ситуация без преувеличений — угрожающая! Обращение Виталия Кличко к киевлянам

В связи с событиями в Киеве вечером 25.02.2022 мэр Киева Виталий Кличко обратился к местным жителям.

Следующая ночь, к утру, будет очень сложной.

— Российские войска — вплотную к столице. Обезвреживают военные и правоохранители в городе диверсионные группы, — говорит Кличко.

Мэр Киева сообщает, что столицы взяты под охрану и особый контроль мостов. Их дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил.

— Хочу также сообщить, что для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева.

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Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Но и устанавливают блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов в столице.

Если вы видите на зданиях, тротуарах или зеленых зонах так называемые метки, сразу оповещайте о них правоохранителей или муниципальную охрану. Или сами окрашивайте или засыпайте землей.

Раньше мы рассказывали, как уничтожить систему российских сигналов.