На переговорах с Россией условия будет диктовать Украина — ОПУ

В Офисе президента заявляют: в случае переговоров с Россией условия будет диктовать Украина. Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк на телеканале Рада.

Подоляк отметил, что в течение последних двух дней Украина показала врагу свою мощь. События последней ночи, в частности оборона Киева, показали миру, как будут развиваться события дальше.

И даже если переговорный процесс будет, а любая война заканчивается переговорным процессом, говорит Подоляк, позиции в нем будут совсем другие.

Это будут позиции, которые будет диктовать Украина.

– Она будет выставлять некоторые условия того, что будет происходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской области, – убежден советник главы ОПУ.

Он прогнозирует, что обиженная Россия вскоре постарается нанести максимальный удар по общественной инфраструктуре “хотя бы некоторых наших городов”.

Они будут хотеть нанести максимальное поражение именно мирным гражданам. Это будет классическая истерика людей, которые планировали блицкриг, но у них не вышло, — говорит Подоляк.

Напомним, Вооруженные Силы продолжают уничтожать врага по разным направлениям. Сколько вражеских сил уничтожили ВСУ 26 февраля читай по ссылке.