Время вышло: хакеры Anonymous переходят к активным атакам против РФ

Anonymous снова дали о себе знать и напомнили, что они, несмотря ни на что, с Украиной. Хакеры давали шанс РФ, но теперь время вышло, и они начинают активные действия.
В своем видеообращении они предупредили, что сегодня будут падать не только солдаты, но экономические показатели.
Пора заткнуть рот Владимира Путина, — подчеркнули Anonymous
Пора заткнуть рот Владимира Путина, — подчеркнули Anonymous
Хакеры уже успели выложить в открытый доступ данные, полученные в результате взлома сайта Минобороны РФ. Главное достижение – адреса электронной почты и пароли.
Кроме того, они положили сайты Федеральной антимонопольной службы, Кремля, Russia Today и многие другие сайты, связанные с российским правительством.
Среди уже не работающих российских сайтов:
Также хакеры взломали российское телевидение. Теперь любители пропаганды будут слушать только украинские песни.
Иначе Anonymous планируют вытащить на свет божий все грязные тайны Путина. Хотя казалось бы куда больше.
Кроме того, советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией условия будут диктовать Украина.