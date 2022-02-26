Время вышло: хакеры Anonymous переходят к активным атакам против РФ

Anonymous снова дали о себе знать и напомнили, что они, несмотря ни на что, с Украиной. Хакеры давали шанс РФ, но теперь время вышло, и они начинают активные действия.

В своем видеообращении они предупредили, что сегодня будут падать не только солдаты, но экономические показатели.

Пора заткнуть рот Владимира Путина, — подчеркнули Anonymous

Хакеры уже успели выложить в открытый доступ данные, полученные в результате взлома сайта Минобороны РФ. Главное достижение – адреса электронной почты и пароли.

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Кроме того, они положили сайты Федеральной антимонопольной службы, Кремля, Russia Today и многие другие сайты, связанные с российским правительством.

Среди уже не работающих российских сайтов:

Роскомнадзор

Сайт Президента РФ (Кремль)

Сайт Правительства

Сайт Госдумы

Сайт Совета Федерации

Госуслуги

Также хакеры взломали российское телевидение. Теперь любители пропаганды будут слушать только украинские песни.

Главные требования хакеров:

убраться из Украины, вернув, в частности, оккупированные территории;

немедленно уйти в отставку.

Иначе Anonymous планируют вытащить на свет божий все грязные тайны Путина. Хотя казалось бы куда больше.

Кроме того, советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией условия будут диктовать Украина.