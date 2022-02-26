Путин ожидал блицкрига — вместо этого оккупант получил жесткий отпор

Путин ожидал блицкрига. Пропагандисты анонсировали, что украинские военные сдадутся, а на востоке страны захватчиков будут встречать с цветами.

Вместо этого оккупанты получили жесткий отпор. Более 3500 погибших.

Две сотни россиян — взяты в плен. В социальных сетях украинские военные пишут, что у российских военных нет брони и должной экипировки.

Экономика потерпела невиданный ранее крах. Московские экономисты предвидят: по самому оптимистичному сценарию, Россию ждет экономический курс Ирана. А это изоляция и обнищание на многие десятилетия.

С Киевом весь цивилизованный мир. Нам помогают разные страны мира, финансово, оружием, выходят на протесты.

Украину поддерживает целый мир как финансово, так и в цифровом мире. Ранее мы рассказывали, что хакеры Anonymous провели кибератаки на РФ. Они также рассказали о своих главных условиях, которые Россия должна выполнить.