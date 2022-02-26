Поборемо цю нечисть разом! Військові звернулися до українців

Українські військові, зокрема Нацгвардія, ЗСУ, Нацполіція та інші структури звернулися до кожного громадянина нашої країни з закликом допомогти побороти російську навалу.

Для цього українці можуть робити маленькі, але дуже корисні кроки:

1. Якщо ви побачили колону танків, після них обов’язково поїде колона бензовозів. Зробіть все, щоб вони не пройшли: блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде.

Немає палива — немає техніки.

2. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу — валіть дерева, блокуйте, не дайте їм вийти;

3. Знімайте вказівники на місцевості.

Ви орієнтуєтесь, ворог — ні.

Якщо запитують, де знаходимось — проявіть фантазію, дезінформуйте ворога;

4. Диверсанти роблять мітки на будівлях, поблизу важливих об’єктів тощо. Засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином;

5. Якщо знаєте, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях. Чорний дим дезінформує, і ворог подумає, що населений пункт вже обстріляний. Це допоможе виграти трохи часу;

6. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100 % що це ворог, не жалійте ліс, підпаліть його…Новий виросте на кістках окупанта;

7. Обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати;

8. Не знімайте на фото та відео пересування українських військових.

Будь-яка допомога зараз важлива, — кажуть наші захисники.

Нагадаємо, що ви також можете здати кров на потреби української армії. Здати кров у Києві можна за адресами, вказаними за посиланням.