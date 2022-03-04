Мы точно отстроимся: какое состояние экономики во время войны и как ее пытаются поддерживать

Экономическое положение в России стремительно ухудшается от сокрушительных санкций Запада и ожидает дефолта. Однако в Украине в финансовом плане все гораздо стабильнее.

Несмотря на скачок курса доллара, он держится на более привычном уровне для украинцев. Денег достаточно на все необходимые социальные выплаты.

Кроме того, правительству удалось выплатить пенсии, которые к тому же получили повышение. Особые нужды армии тоже будут обеспечены.

Украинская банковская система работает в штатном режиме, а сами банки предоставляют все необходимые услуги, что и до начала войны.

Проблематично попасть в отделение банка или банкомата можно получить только в городах, где ведутся боевые действия. Поэтому по всей Украине, некоторые магазины обязались выдавать небольшое количество наличных гражданам, работая как кассы банков.

Предприятия тоже не оставляют работы, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым. К тому же, импортные товары тоже поступают в Украину. Им отменили таможенную пошлину для упрощения системы ввоза продукции. Потому дефицита в Украине не будет.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие убытки понесла Россия после вторжения в Украину. Читай, почему теперь РФ грозит дефолт.