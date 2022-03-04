Мы любим тебя, Харьков: обращение к жителям неприступного восточного фронта

Сегодня Харьков бомбардируют оккупанты. Они думали, что их здесь будут встречать с цветами.

Русские представили себе большими освободителями, но оказались хуже нацистов.

За неповиновение кровавый диктатор решил отомстить городу и его жителям. Однако мы хотим напомнить, что ему предстоит расплата за все совершенные преступления.

А харьковчанам хотим сказать, насколько любим их и их волшебный город, который обязательно вместе отстроим.

Любимый город, Харьков! Ты всегда был, являешься и будешь одним из самых красивых городов Украины. Любим вас, харьковчане! Мы с вами! И мы победим!

И пока страна-агрессор быстро летит у бездны дефолта и дефицита, в нашей стране удается сохранять относительную стабильность. Читай, какое экономическое состояние в Украине, чтобы понять, почему мы точно отстроимся.