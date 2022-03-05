До уваги маріупольців! Евакуація мирного населення переноситься — чому і що відомо

У зв’язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші й продовжила обстріл Маріуполя і його околиць, евакуацію мирного населення “зеленими коридорами” перенесено.

Про це заявляють у маріупольській міській раді.

З метою безпеки евакуація населення перенесеться. Просимо всіх маріупольців розходитись і прямувати до місць укриття, – йдеться у заяві.

Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом.

Наразі йдуть переговори з Російською Федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору.

Також повідомляється, що інформуватимуть мешканців міста також поліцейські за допомогою гучномовців.

Нагадаємо, за домовленостями, російська армія мала припинити вогонь і відкрити гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів з Маріуполя та Волновахи.