Ко вниманию мариупольцев! Эвакуация мирного населения переносится – почему и что известно

В связи с тем, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжила обстрел Мариуполя и его окрестностей, эвакуация мирного населения “зелеными коридорами” перенесена.
Об этом заявляют в мариупольском городском совете.
В целях безопасности эвакуация населения перенесется. Просим всех мариупольцев расходиться и направляться в места укрытия, — говорится в заявлении.
В целях безопасности эвакуация населения перенесется. Просим всех мариупольцев расходиться и направляться в места укрытия, — говорится в заявлении.
Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время.
В настоящее время идут переговоры с Российской Федерацией по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора.
Также сообщается, что будут информировать жителей города полицейские с помощью громкоговорителей.
Напомним, по договоренностям российская армия должна была прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.