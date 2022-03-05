Ко вниманию мариупольцев! Эвакуация мирного населения переносится – почему и что известно

В связи с тем, что российская сторона не соблюдает режим тишины и продолжила обстрел Мариуполя и его окрестностей, эвакуация мирного населения “зелеными коридорами” перенесена.

Об этом заявляют в мариупольском городском совете.

В целях безопасности эвакуация населения перенесется. Просим всех мариупольцев расходиться и направляться в места укрытия, — говорится в заявлении.

Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время.

В настоящее время идут переговоры с Российской Федерацией по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора.

Также сообщается, что будут информировать жителей города полицейские с помощью громкоговорителей.

Напомним, по договоренностям российская армия должна была прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.