В Волновахе и Мариуполе готовят гуманитарный коридор для эвакуации гражданских — все подробности

Сегодня, 5 марта, российская армия должна прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Да, подтверждаем информацию. Что касается количества городов, то это только начало. Отрабатывается рабочая модель — после чего постепенно в список городов для эвакуации будут добавляться другие населенные пункты, — сказал Подоляк.

Наконец-то появится возможность начать восстановление критической инфраструктуры городов, чтобы вернуть свет, воду и связь.

В Мариуполь смогут ввезти продукты питания и медикаменты первой необходимости.

По информации Координационного центра в управлении руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленка сегодня, 5 марта, с 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины.

С 11.00 начинается эвакуация мирного населения. Как “зеленый” коридор выбран маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье.

Эвакуация населения будет из трех локаций муниципальными автобусами:

СК Ильичевец (пр. Нахимова, 53).

Драматический театр (Театральная площадь, 1).

Кальмиусская районная администрация — (пр. Металлургов, 193).

Также, следуя маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 9:00 до 16:00), можно будет выехать из города на личном транспорте.

Огромная просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения — берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора запрещается.

Всего будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней для того, чтобы каждый желающий мог уехать.

Напомним, ранее мы писали, как Львов и Луцк принимают беженцев.