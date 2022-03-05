Убегают от бесчеловечных атак российского агрессора. Как Львов и Луцк принимают беженцев

Львовская область продолжает оставаться крепким тылом в этой войне. На площади перед вокзалом, в мобильных пунктах обогрева невероятное количество людей.

Здесь не хватает складских помещений, где можно было бы временно сохранять поступающую отовсюду гуманитарную помощь.

А в Луцке производят оборонительные сооружения и готовят коктейли Молотова. Люди сплачиваются и активно собирают помощь военным и ищущим убежища.

Подробнее о том, чем занимаются в городах — смотри в материале.

Чтобы обезопасить себя и родных, украинцы едут не только на запад страны, но и за границу. Раньше мы рассказывали, как Польша принимает беженцев из Украины.