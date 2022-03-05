Тікають від нелюдських атак російського агресора. Розповідаємо, як Львів і Луцьк приймають біженців

Львівщина й надалі залишається міцним тилом у цій війні. На площі перед вокзалом, у мобільних пунктах обігріву неймовірна кількість людей.

Тут бракує складських приміщень, де можна було б тимчасово зберігати гуманітарну допомогу, що надходить відусіль.

А у Луцьку роблять оборонні споруди та готують коктейлі Молотова. Люди гуртуються й активно збирають допомогу військовим і тим, хто шукає прихистку.

Детальніше про те, чим займаються у містах — дивись у матеріалі.

Щоб убезпечити себе та рідних українці їдуть не тільки на захід країни, а й за кордон. Раніше ми розповідали, як Польща приймає біженців з України.