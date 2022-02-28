Як Львів перетворився на форпост для біженців з усієї країни

Львів став основним форпостом для переселенців з усієї України. Люди з Херсону, Дніпра, Харкова та Києва їдуть сюди, аби врятуватися від куль і ракет, якими по них стріляють російські військові.

На Львівщині вже розгорнули 37 тис. ліжок для біженців. Обіцяють облаштувати ще більше — 100 тисяч.

Житло у Львові

Ціни на оренду житла у Львові дуже різні. Але є багато львів’ян, які готові приймати в себе переселенців абсолютно безкоштовно.

Зараз, коли ця біда в країні, війна, трагедія, ми як християни звичайно хочемо допомагати людям, — каже львів’янин, який розмістив у себе родину переселенців.

— Напевно, ти не усвідомлюєш, що відбувається, поки на власні вуха не чуєш постріли, вибухи. І потім в одну мить прийшло таке рішення – їхати будь-куди, кинути домівку і тікати, аби тільки зберегти своє життя, — каже переселенка.

У Львові на стадіоні Арена діє Центр з розміщення вимушених переселенців. Звідси людей розселяють у пункти прихистку по всій області. Дефіциту харчів чи засобів гігієни тут немає. Дуже допомагає місцеве населення.

Більше про те, що чекає на переселенців у Львові дивіться у сюжеті:

За даними ООН, більш як 100 тисяч українців вимушено покинули свої домівки. Із них 25 тисяч дісталися Молдови, ще 29 тис. — Польщі.

Нагадаємо, що Укрзалізниця продовжує призначати евакуаційні рейси з Києва та інших міст України. Компанія закликає людей не чекати на графік, а відразу приїжджати на вокзал.