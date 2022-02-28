Как Львов превратился в форпост для беженцев со всей Украины

Львов стал основным форпостом для переселенцев со всей Украины. Люди из Херсона, Днепра, Харькова и Киева едут сюда, чтобы спастись от пуль и ракет, которыми стреляют российские военные.

Во Львовской области уже развернули 37 тыс. коек для беженцев. Обещают обустроить еще больше – 100 тысяч.

Жилье во Львове

Цены на аренду жилья во Львове очень разные. Но есть много львовян, которые готовы принимать у себя переселенцев абсолютно бесплатно.

Сейчас, когда эта беда в стране, война, трагедия, мы, как христиане, обычно хотим помогать людям, — говорит львовянин, который разместил у себя семью переселенцев.

— Наверное, ты не понимаешь, что происходит, пока своими ушами не слышишь выстрелы, взрывы. И потом в мгновение ока пришло такое решение – ехать куда угодно, бросить дом и убегать, лишь бы сохранить свою жизнь, — говорит переселенка.

Во Львове на стадионе Арена действует Центр размещения вынужденных переселенцев. Отсюда людей расселяют в убежища по всей области. Дефицита продовольствия или средств гигиены здесь нет. Очень помогает местное население.

Больше о том, что ждет переселенцев во Львове, смотри в сюжете:

По данным ООН, более 100 тысяч украинцев вынужденно покинули свои дома. Из них 25 тысяч добрались до Молдовы, еще 29 тыс. — до Польши.

Напомним, что Укрзализныця продолжает назначать эвакуационные рейсы из Киева и других городов Украины. Компания призывает людей не ждать графика, а сразу приезжать на вокзал.