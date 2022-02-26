Эвакуационные рейсы из Киева: какая ситуация на вокзале

Укрзализніця продолжает назначать эвакуационные рейсы. Из Киева можно выехать с задержкой, ведь маршруты меняют так, чтобы поезд был в безопасности.

Вокзал люди используют и в качестве укрытия. Многие спрятались, потому что раздалась сирена. С другой стороны, все пытались попасть на поезд.

Украина обещает отправить людей бесплатно. Потому они просто ждут. Приходят, слышат сирену, убегают в укрытие, а потом смотрят, на какой поезд можно сесть.

На 18:00 запланирован рейс в Винницу. Ежечасно едут поезда в Хмельницкий.

Точно график эвакуационных поездов пока сказать не могут, они отправляются постоянно, — рассказал руководитель по коммуникациям Укрзализниці Александр Шевченко.

Сколько уже эвакуировали людей из Киева, назвать сложно. Только за первые сутки вывезли 30 тысяч человек.

Александр рекомендует людям не ждать графика и просто приезжать на вокзал. В этот вечер поездов будет много. На входе каждого пассажира проверяет полиция. Куда можно поехать, советуют смотреть на сайте Прихисток.