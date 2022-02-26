Евакуаційні рейси з Києва: яка ситуація на вокзалі

Укрзалізниця продовжує призначати евакуаційні рейси. З Києва можна виїхати із затримкою, адже маршрути змінюють так, аби потяг був у безпеці.
Вокзал люди використовують і як укриття. Багато людей заховалося, тому що пролунала сирена. З іншого боку усі намагалися потрапити на потяг.
Україна обіцяє відправити людей безкоштовно. Тому вони просто чекають. Приходять чують сирену, тікають у сховище, а потім дивляться на який потяг можна сісти.
На 18:00 запланований рейс до Вінниці. Щодвігодини їдуть потяги до Хмельницького.
Точно графіку евакуаційних потягів поки сказати не можуть, вони вирушають постійно, розповів керівник з комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко.
Скільки вже евакуювали людей із Києва назвати складно. Лише за першу добу вивезли 30 тисяч осіб.
Скільки вже евакуювали людей із Києва назвати складно. Лише за першу добу вивезли 30 тисяч осіб.
Олександр радить людям не чекати графіка і просто приїздити на вокзал. Цього вечора потягів буде багато. На вході кожного пасажира перевіряє поліція. Куди можна поїхати, радять дивитися на сайті Прихисток.