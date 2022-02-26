Евакуаційні рейси з Києва: яка ситуація на вокзалі

Укрзалізниця продовжує призначати евакуаційні рейси. З Києва можна виїхати із затримкою, адже маршрути змінюють так, аби потяг був у безпеці.

Вокзал люди використовують і як укриття. Багато людей заховалося, тому що пролунала сирена. З іншого боку усі намагалися потрапити на потяг.

Україна обіцяє відправити людей безкоштовно. Тому вони просто чекають. Приходять чують сирену, тікають у сховище, а потім дивляться на який потяг можна сісти.

На 18:00 запланований рейс до Вінниці. Щодвігодини їдуть потяги до Хмельницького.

Точно графіку евакуаційних потягів поки сказати не можуть, вони вирушають постійно, розповів керівник з комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко.

Скільки вже евакуювали людей із Києва назвати складно. Лише за першу добу вивезли 30 тисяч осіб.

Олександр радить людям не чекати графіка і просто приїздити на вокзал. Цього вечора потягів буде багато. На вході кожного пасажира перевіряє поліція. Куди можна поїхати, радять дивитися на сайті Прихисток.