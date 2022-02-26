Приймемо кожного: у Чернівцях чекають на українців, що тікають від агресії РФ

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що в Чернівцях вже почали приймати жінок і дітей з інших регіонів, а область повністю готова забезпечити людей їжею, водою та прихистком.

Тут вже розмістили до двох тисяч українців, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію.

Окрім того, в області сформований центр тероборони, запасів вистачає.

Ми приймемо кожного, кому потрібен захист і готові до такої комунікації.

Сергій Осачук додав, що поки чоловіки залишаються боронити Україну та українські міста, жінки можуть сховатися від російських вбивць на території Чернівецької області. Для цього в області створено координаційний штаб.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що нашу зброю ми не складемо, тому що наша зброя — наша правда.