Приймемо кожного: у Чернівцях чекають на українців, що тікають від агресії РФ

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що в Чернівцях вже почали приймати жінок і дітей з інших регіонів, а область повністю готова забезпечити людей їжею, водою та прихистком.
Тут вже розмістили до двох тисяч українців, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію.
Окрім того, в області сформований центр тероборони, запасів вистачає.
Ми приймемо кожного, кому потрібен захист і готові до такої комунікації.
Ми приймемо кожного, кому потрібен захист і готові до такої комунікації.
Сергій Осачук додав, що поки чоловіки залишаються боронити Україну та українські міста, жінки можуть сховатися від російських вбивць на території Чернівецької області. Для цього в області створено координаційний штаб.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що нашу зброю ми не складемо, тому що наша зброя — наша правда.