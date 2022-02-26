Метро в Києві працює лише в режимі укриття — Кличко

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Лютого 2022, 10:54
Київське метро
Фото: Facebook

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