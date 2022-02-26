Метро в Києві працює лише в режимі укриття — Кличко

Сьогодні, 26 лютого, о 10:23 мер міста Київ Віталій Кличко написав у своєму Telegram, що транспортних перевезень у метро здійснюватись не буде.

Заради безпеки максимально всі залишайтеся вдома або в укриттях! Не виходьте і не виїжджайте в місто. Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури, — написав Кличко.

Раніше Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва. Дивися звернення Кличка до киян 26.02.2022.