Метро в Киеве работает только в режиме укрытия — Кличко

Елена Яковлева, редактор сайта 26 февраля 2022, 10:54
Київське метро
Фото: Facebook

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