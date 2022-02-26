Метро в Киеве работает только в режиме укрытия — Кличко

Сегодня, 26 февраля, в 10:23 мэр города Киев Виталий Кличко написал в своем Telegram, что транспортных перевозок в метро осуществляться не будет.

Ради безопасности максимально все оставайтесь дома или в укрытиях! Не выходите и не уезжайте в город. Кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры, — написал Кличко.

Ранее Виталий Кличко обратился к жителям Киева. Смотри обращение Кличко к киевлянам 26.02.2022.