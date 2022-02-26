Примем каждого: в Черновцах ждут украинцев, бегущих от агрессии РФ

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в Черновцах уже начали принимать женщин и детей из других регионов, а область полностью готова обеспечить людей едой, водой и убежищем.

Здесь уже разместили до двух тысяч украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за российской агрессии.

Кроме того, в области сформирован центр теробороны, запасов достаточно.

Мы примем каждого, кому нужна защита и готовы к такой коммуникации.

Сергей Осачук добавил, что пока мужчины остаются защищать Украину и украинские города, женщины могут укрыться от российских убийц на территории Черновицкой области. Для этого в области создан координационный штаб.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что наше оружие мы не сложим, потому что наше оружие – наша правда.