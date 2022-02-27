Збираєтеся до Польщі? Розповідаємо, чому декого з українців завертають на кордоні

Через активні воєнні дії на території України багато громадян прямують автівками на Захід, аби потім перетнути кордон та виїхати до Польщі. Утім, успішно дістатися місця призначення вдається не всім.

Декого з українців завертають на кордоні. Про це розповіли в Держприкордонслужбі.

Там зазначили: протягом останніх днів у пунктах пропуску на Львівщині (на кордоні з Польщею) почастішали випадки повернення авто. Це відбувається через відсутність полісу страхування (так звана “зелена карта”) в мандрівників.

Що таке “зелена карта”

Це такий вид страхування для тих, хто планує виїжджати за кордон на власному авто.

Які ще документи потрібні для виїзду до Польщі

Раніше наявність вакцинації від Covid-19 була обов’язковою умовою для перетину кордону з Польщею, втім на зараз ситуація кардинально змінилася.

Адже, зважаючи на подальшу агресію РФ, уряд країни ухвалив рішення скасувати карантинні обмеження на кордоні для громадян України. Сталося це 25 лютого.

Тест на COVID-19 та підтвердження вакцинації не потрібні, — запевняють в МЗС України.

А от що стане в пригоді — це:

внутрішній паспорт або ID картка;

закордонний паспорт (за наявності);

свідоцтва про народження дітей, які подорожують з Вами, та дозвіл другого з батьків на виїзд (якщо дитині до 16 років);

медична документація.

Де розмітитися

Якщо ви рятуєтеся від війни в Україні, то в Польщі можете звернутися до рецепційного центра. Там вам допоможуть знайти тимчасове житло, забезпечать гарячим харчуванням, напоями, медичною допомогою за потреби.

Як виїхати до Польщі без автівки

Українці можуть дістатися західної частини країни на евакопотягах, які відправляються зі столичного вокзалу щоденно. Потяги курсуватимуть навіть під час дії комендантської години. Про це раніше повідомили у прес-службі компанії.

А вже з західних теренів нашої держави можна буде залізницею дістатися Польської Республіки. Адже польська залізниця дозволила українцям безкоштовно користуватися поїздами категорії TLK та IC до 25 березня. Для цього при посадці достатньо показати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що сховатися від агресії РФ можна на території Чернівецької області. Там уже розмістили до 2 тис. українців.