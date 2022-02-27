Собираетесь в Польшу? Рассказываем, почему некоторых украинцев заворачивают на границе

Из-за активных военных действий на территории Украины многие граждане решают отправиться на Запад, чтобы затем пересечь границу и выехать в Польшу. Впрочем, успешно добраться до места назначения удается не всем.

Некоторых украинцев заворачивают на границе. Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

Там отметили: в последние дни в пунктах пропуска на территории Львовской области (на границе с Польшей) участились случаи возвращения автомобилей. Это происходит из-за отсутствия полиса страхования (так называемая “зеленая карта”) у путешественников.

Что такое “зеленая карта”

Это особый вид страхования для тех, кто планирует выехать за границу на собственном авто.

Какие еще документы нужны для выезда в Польшу

Ранее наличие вакцинации от Covid-19 было обязательным условием для пересечения границы с Польшей, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

Ведь, учитывая дальнейшую агрессию РФ, правительство страны приняло решение отменить карантинные ограничения на границе для граждан Украины. Случилось это 25 февраля.

Тест на COVID-19 и подтверждение вакцинации не требуются, – уверяют в МИД Украины.

А вот что точно пригодится – это:

внутренний паспорт или ID карта;

загранпаспорт (при наличии);

свидетельства о рождении детей, которые путешествуют с Вами, и разрешение второго родителя на выезд (если ребенку до 16 лет);

медицинская документация.

Где разместиться

Если вы спасаетесь от войны в Украине, то в Польше можете обратиться в рецепционный центр. Там вам помогут найти временное жилье, обеспечат горячим питанием, напитками, медицинской помощью при необходимости.

Как выехать в Польшу без автомобиля

Украинцы могут добраться до западной части страны на эвакопоездах, которые отправляются со столичного вокзала ежедневно. Поезда будут курсировать даже во время действия комендантского часа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

А уже с западных территорий нашего государства можно будет по железной дороге добраться до Польской Республики. Польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользоваться поездами категории TLK и IC до 25 марта. Для этого при посадке достаточно показать документ, удостоверяющий личность.

Напомним, ранее мы рассказывали, что спрятаться от агрессии РФ можно на территории Черновицкой области. Там уже разместили около 2 тыс. украинцев.