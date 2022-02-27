Собираетесь в Польшу? Рассказываем, почему некоторых украинцев заворачивают на границе

Из-за активных военных действий на территории Украины многие граждане решают отправиться на Запад, чтобы затем пересечь границу и выехать в Польшу. Впрочем, успешно добраться до места назначения удается не всем.
Некоторых украинцев заворачивают на границе. Об этом рассказали в Госпогранслужбе.
Там отметили: в последние дни в пунктах пропуска на территории Львовской области (на границе с Польшей) участились случаи возвращения автомобилей. Это происходит из-за отсутствия полиса страхования (так называемая “зеленая карта”) у путешественников.
Это особый вид страхования для тех, кто планирует выехать за границу на собственном авто.
Ранее наличие вакцинации от Covid-19 было обязательным условием для пересечения границы с Польшей, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.
Ведь, учитывая дальнейшую агрессию РФ, правительство страны приняло решение отменить карантинные ограничения на границе для граждан Украины. Случилось это 25 февраля.
Тест на COVID-19 и подтверждение вакцинации не требуются, – уверяют в МИД Украины.
Тест на COVID-19 и подтверждение вакцинации не требуются, – уверяют в МИД Украины.
А вот что точно пригодится – это:
Если вы спасаетесь от войны в Украине, то в Польше можете обратиться в рецепционный центр. Там вам помогут найти временное жилье, обеспечат горячим питанием, напитками, медицинской помощью при необходимости.
Украинцы могут добраться до западной части страны на эвакопоездах, которые отправляются со столичного вокзала ежедневно. Поезда будут курсировать даже во время действия комендантского часа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
А уже с западных территорий нашего государства можно будет по железной дороге добраться до Польской Республики. Польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользоваться поездами категории TLK и IC до 25 марта. Для этого при посадке достаточно показать документ, удостоверяющий личность.
Напомним, ранее мы рассказывали, что спрятаться от агрессии РФ можно на территории Черновицкой области. Там уже разместили около 2 тыс. украинцев.