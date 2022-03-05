У Волновасі та Маріуполі готують гуманітарний коридор для евакуації цивільних — усі подробиці

Сьогодні, 5 березня, російська армія має припинити вогонь і відкрити гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів з Маріуполя та Волновахи.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Так, інформацію підтверджуємо. Щодо кількості міст, то це лише початок. Відпрацьовується робоча модель — після чого поступово до переліку міст для евакуації додаватимуться інші населені пункти, — сказав Подоляк.

Нарешті з’явиться можливість почати відновлення критичної інфраструктури міст, щоб повернути світло, воду і зв’язок.

У Маріуполь зможуть завезти продукти харчування та медикаменти першої необхідності.

За інформацією Координаційного центру під управлінням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка сьогодні, 5 березня, з 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші.

З 11:00 розпочинається евакуація мирного населення. Як “зелений” коридор обрано маршрут Маріуполь — Микільське — Розівка ​​— Пологи — Оріхів — Запоріжжя.

Евакуація населення буде з трьох локацій муніципальними автобусами:

СК Іллічівець (пр. Нахімова, 53).

Драматичний театр (Театральна площа, 1).

Кальміуська районна адміністрація — (пр. Металургів, 193).

Також слідуючи маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 9:00 до 16:00), можна буде виїхати з міста на особистому транспорті.

Величезне прохання до всіх водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт.

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично забороняється.

Усього буде кілька етапів евакуації протягом кількох днів для того, щоб кожен охочий міг виїхати.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Львів та Луцьк приймають біженців.