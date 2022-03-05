Вивезуть усіх, хто цього потребує! Укрзалізниця надає евакуаційні потяги

Евакуаційні потяги Укрзалізниці прямують із найгарячіших точок переважно на захід країни. Їхати зараз можна абсолютно безкоштовно. В першу чергу у вагони саджають жінок, дітей та літніх людей.

Від початку відкритого російського вторгнення в Україну Укрзалізниця перевезла понад 900 тисяч пасажирів. Все організовано і без паніки — у цьому в Дніпрі переконалась Софія Богуцька.

Яка ситуація на залізничних вокзалах?

Увага пасажири, оголошено повітряну тривогу, усім пройти в укриття.

Уже вдруге за годину на залізничному вокзалі Дніпра оголошують повітряну тривогу. Мешканка Дніпра – Оксана – евакуюється з 4-ма дітьми.

Фото: офіційний Telegram Укрзалізниці

Старшій дівчинці шістнадцять років, хлопчику – одинадцять, дівчинці – вісім, і хлопчику – шість. Зараз усе спокійно в Дніпрі, але все одно, я гадаю, що дітям буде краще подалі, тому що, навіть один звук сирени – і вони лякаються.

Наталія з доньками-школярками 10 годин добиралася з Харкова до Дніпра. Каже – вирішила їхати до львівських друзів.

Людей вбивають – люди вмирають. Розбивається область – Ізюм, сьогодні обстріляли Яковлівку, Мерефянський район – там понад 30 будинків пошкодили. Я сподіваюся, що все скоро закінчиться. Ми скоро повернемося до Харкова.

Прямує на захід і 81-річна Валентина Павлівна з родичками. Каже: і не думала, що за своє життя побачить ще одну війну.

У війну родилася, і в війну кінчаю своє життя. Скільки наших воїнів гине – хлопців молодих. Так само мами там плачуть. Чекають. От хай їх, росіян, мами, чиї діти загинули в нас, поплачуть і подумають, куди вони послали своїх синів”.

Від початку російського вторгнення 928 тисяч громадян вже евакуювалися Укрзалізницею у різні напрямки. Їдуть як спеціальні евакуаційні потяги, так і регулярні. Усюди – безкоштовно.

Фото: офіційний Telegram Укрзалізниці

Як курсують потяги?

Генеральний директор Укрзалізниці Олександр Камишін зазначив, що графік руху потягів нечіткий.

Квитки є, але ми розуміємо, що за таких обставин перевіряти у всіх квитки і контролювати практично неможливо. Ми обмежили швидкість руху потягів, через що перейшли на плаваючий графік, бо безпека понад усе. Сьогодні комфорт – це те, чим ми жертвуємо для безпеки наших громадян.

Ба більше – організували навіть перевезення для маломобільних людей.

Є спеціальні групи, які ми саджаємо. Це евакуація з лікарень та маломобільних людей. Створюємо коридор для людей, які самі в живу чергу не стануть.

Про це сказав керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Укрзалізниця також отримала замовлення від Збройних Сил України на спеціальні вагони-рефрижератори – для перевезення тіл загиблих російських окупантів. Їх 20 і кожен може вмістити до 10 тисяч мертвих окупантів. За словами керівництва, їх уже чекають на визначених станціях.

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