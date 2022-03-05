Вывезут всех, кто в этом нуждается! — Укрзалізниця предоставляет эвакуационные поезда

Эвакуационные поезда Укрзалізниці направляются из самых горячих точек преимущественно на запад страны. Ехать сейчас можно совершенно бесплатно. В первую очередь в вагоны сажают женщин, детей и пожилых людей.

С начала открытого российского вторжения в Украину Укрзалізниця перевезла более 900 тысяч пассажиров. Все организованно и без паники – в этом в Днепре убедилась София Богуцкая.

Какая ситуация на вокзалах?

Внимание пассажиры, объявлена ​​воздушная тревога, всем пройти в укрытие.

Уже второй раз за час на железнодорожном вокзале Днепра объявляют воздушную тревогу. Жительница Днепра – Оксана – эвакуируется с 4 детьми.

Фото: официальный Facebook Укрзализныци

Старшей девочке шестнадцать, мальчику — одинадцать, девочке — восемь, и мальчику — шесть. Сейчас все спокойно в Днепре, но все равно, я думаю, что детям будет лучше подальше, потому что даже один звук сирены — и они пугаются.

Наталья с дочками-школьницами 10 часов добиралась из Харькова в Днепр. Говорит – решила ехать ко львовским друзьям.

Людей убивают – люди умирают. Разбивается область — Изюм, сегодня обстреляли Яковлевку, Мерефянский район – там больше 30 домов повредили. Я надеюсь на то, что все скоро закончится. Мы скоро вернемся в Харьков.

Следует на запад и 81-летняя Валентина Павловна с родственниками. Говорит: и не думала, что при жизни увидит еще одну войну.

В войну родилась, и в войну кончаю свою жизнь. Сколько наших воинов погибает – молодых ребят. Так же мамы там плачут. Ждут. Вот пусть их, русских, мамы, чьи дети погибли у нас, поплачут и подумают, куда они послали своих сыновей.

С начала российского вторжения 928 тысяч граждан уже эвакуировались Укрзалізницею в разные направления. Ездят как эвакуационные поезда, так и регулярные. Везде – бесплатно.

Фото: официальный Facebook Укрзализныци

Как курсируют поезда?

Генеральный директор Укрзалізниці Александр Камышин отметил, что график движения поездов неясен.

Билеты есть, но мы понимаем, что при таких обстоятельствах проверять у всех билеты и контролировать практически невозможно. Мы ограничили скорость движения поездов, из-за чего перешли на плавающий график, потому что безопасность превыше всего. Сегодня комфорт – это то, чем мы жертвуем для безопасности наших граждан.

Более того – организовали даже перевозки для маломобильных людей.

Есть специальные группы, которые мы сажаем. Это эвакуация из больниц и маломобильных людей. Создаем коридор для людей, которые в живую очередь не станут.

Об этом сказал руководитель пассажирского направления Укрзалізниці Александр Перцовский.

Укрзалізниця также получила заказы от Вооруженных Сил Украины на специальные вагоны-рефрижераторы – для перевозки тел погибших российских оккупантов. Их 20 и каждый может вместить до 10 тысяч мертвых оккупантов. По словам руководства, их уже ждут на определенных станциях.

Современность загнала гражданских людей в бомбоубежища – больше всего от этого страдают дети. Чем развлечь детей, если с собой взяли только необходимое – читайте в материале.