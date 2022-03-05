Украина

Вывезут всех, кто в этом нуждается! — Укрзалізниця предоставляет эвакуационные поезда

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 05 марта 2022, 03:00

Больше видео
0:02:40
Як Львів та Луцьк приймають біженців
Убегают от бесчеловечных атак российского агрессора. Как Львов и Луцк принимают беженцев
0:03:17
Зеленський про НАТО
Все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут также из-за вас — резкое заявление Зеленского о НАТО
0:02:34
Перші гучні зрадники України
Снежана Егорова и Илья Кива — коллаборационисты. Рассказываем, что это такое и что с ними будет
0:08:50
Володимир Зеленський
Это будет большая победа демократии: Зеленский обратился к народам Европы
Смотреть больше

Последние видео
0:02:40
Як Львів та Луцьк приймають біженців

Убегают от бесчеловечных атак российского агрессора. Как Львов и Луцк принимают беженцев
0:03:23
Фото: офіційний Facebook Укрзалізниці
Вывезут всех, кто в этом нуждается! — Укрзалізниця предоставляет эвакуационные поезда
0:05:16
Протесты/Фото: Unsplash
До сих пор подчиняются царю: решатся ли россияне восстать против Путина
0:03:17
Зеленський про НАТО
Все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут также из-за вас — резкое заявление Зеленского о НАТО
0:02:33
В Україну їдуть воювати добровольці з різних країн
Несладко будет российским оккупантам! В Украину едут воевать добровольцы из разных стран
0:02:34
Перші гучні зрадники України
Снежана Егорова и Илья Кива — коллаборационисты. Рассказываем, что это такое и что с ними будет
0:08:50
Володимир Зеленський
Это будет большая победа демократии: Зеленский обратился к народам Европы
0:03:40
Як працює Охмадит під час війни
Оперируют под обстрелами. Как работает детская больница Охматдет во время войны
0:03:06
Що таке резерв донорів крові
Банк крови заполнен до краев! Как записаться в резерв доноров крови
0:03:18
Як народжуються діти під час війни
Медицинский фронт держит строй! Как рождаются малыши во время войны
Больше видео
Як Львів та Луцьк приймають біженців
Читать дальше
Убегают от бесчеловечных атак российского агрессора. Как Львов и Луцк принимают беженцев
Протесты/Фото: Unsplash
Читать дальше
До сих пор подчиняются царю: решатся ли россияне восстать против Путина

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь