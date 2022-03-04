Медичний фронт тримає стрій! Як народжуються малюки під час війни

І під обстрілами в бомбосховищах народжуються діти. Медики вважають роботу своїм фронтом і пост не покидають.

Кажуть, що під час війни народжуються сильні діти.

Щоб майбутнім мамам було не страшно, наскільки це можливо у такий період, тут роблять усе: стоїть охорона, тьмяне світло заради безпеки, забезпечення ліками тощо.

Наша Ольга Читайло побувала у столичному третьому пологовому будинку, де за тиждень війни народилися майже півсотні дітей.

Але що робити при пологах у бомбосховищі, адже таке вже не раз траплялося в Україні з часу повномасштабного наступу Росії.

Ми описували поради гінекологині-акушерки, які можуть неочікувано бути у пригоді в укритті.