Новонароджені у війні: темні підвали, труби та лікарі без сну. Репортаж Вікон

Міський перинатальний центр Харкова розташований на Салтівці — у районі, який нині росіяни обстрілюють найбільше.

Темні підвали та труби — не так зазвичай виглядає цей сучасний медкомплекс. Тепер тут і доношені, і недоношені, і тяжкі новонароджені.

Шибки закриті матрацами, жінки та лікарі не виходять звідси вже п’яту добу.

Дивися, як живуть породіллі, малюки та лікарі у важких умовах війни.

Наразі у кількох містах України діє комендантська година, тож багато батьків опинилися в ситуації, коли немає можливості купити суміш для годування малюка.

Читай, чим годувати немовлят під час війни.