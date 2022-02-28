Новонароджені у війні: темні підвали, труби та лікарі без сну. Репортаж Вікон

Міський перинатальний центр Харкова розташований на Салтівці — у районі, який нині росіяни обстрілюють найбільше.
Темні підвали та труби — не так зазвичай виглядає цей сучасний медкомплекс. Тепер тут і доношені, і недоношені, і тяжкі новонароджені.
Шибки закриті матрацами, жінки та лікарі не виходять звідси вже п’яту добу.
Шибки закриті матрацами, жінки та лікарі не виходять звідси вже п’яту добу.
Дивися, як живуть породіллі, малюки та лікарі у важких умовах війни.
Наразі у кількох містах України діє комендантська година, тож багато батьків опинилися в ситуації, коли немає можливості купити суміш для годування малюка.
Читай, чим годувати немовлят під час війни.