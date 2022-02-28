Новорожденные в войне: темные подвалы, трубы и врачи без сна. Репортаж Вікон

Городской перинатальный центр Харькова расположен на Салтовке — в районе, который сейчас россияне обстреливают больше всего.

Темные подвалы и трубы — не так обычно выглядит этот современный медкомплекс. Теперь здесь и доношенные, и недоношенные, и тяжелые новорожденные.

Стекла закрыты матрасами, женщины и врачи не выходят отсюда уже пятые сутки.

Смотри, как живут роженицы, малыши и врачи в тяжелых условиях войны.

Сейчас в нескольких городах Украины действует комендантский час, так что многие родители оказались в ситуации, когда нет возможности купить смесь для кормления малыша.

Читай, чем кормить младенцев во время войны.