Новорожденные в войне: темные подвалы, трубы и врачи без сна. Репортаж Вікон

Городской перинатальный центр Харькова расположен на Салтовке — в районе, который сейчас россияне обстреливают больше всего.
Темные подвалы и трубы — не так обычно выглядит этот современный медкомплекс. Теперь здесь и доношенные, и недоношенные, и тяжелые новорожденные.
Стекла закрыты матрасами, женщины и врачи не выходят отсюда уже пятые сутки.
Стекла закрыты матрасами, женщины и врачи не выходят отсюда уже пятые сутки.
Смотри, как живут роженицы, малыши и врачи в тяжелых условиях войны.
Сейчас в нескольких городах Украины действует комендантский час, так что многие родители оказались в ситуации, когда нет возможности купить смесь для кормления малыша.
Читай, чем кормить младенцев во время войны.