Медицинский фронт держит строй! Как рождаются малыши во время войны

И под обстрелами в бомбоубежищах рождаются дети. Медики считают работу своим фронтом и пост не покидают.

Говорят, что в войну рождаются сильные дети.

Чтобы будущим мамам было не страшно, как это возможно в такой период, здесь делают все: стоит охрана, тусклый свет ради безопасности, обеспечение лекарствами и т.д.

Наша Ольга Читайло побывала в столичном 3-м роддоме, где за неделю войны родились почти полсотни детей.

Но что делать при родах в бомбоубежище, ведь это уже не раз случалось в Украине со времени полномасштабного наступления России.

Мы описывали советы гинеколога-акушерки, которые могут неожиданно пригодиться в укрытии.