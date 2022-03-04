Люди

Медицинский фронт держит строй! Как рождаются малыши во время войны

Ольга Читайло 04 марта 2022, 20:00

Больше видео
0:03:06
Що таке резерв донорів крові
Банк крови заполнен до краев! Как записаться в резерв доноров крови
0:03:05
Медицинский фронт держит строй! Как рождаются малыши во время войны
Спорт не вне политики! Как украинские спортсмены поддерживают наше государство
0:01:50
Як прості українці захищають Україну
Вон из нашей земли! Мужество и отвага простых украинцев
0:01:48
Щоб ти здох! Забирайся з України! Кияни, які пережили Другу світову війну, звернулися до Путіна
Убирайся из Украины! Киевляне, пережившие Вторую мировую войну, обратились к Путину
Смотреть больше

Последние видео
0:03:06
Що таке резерв донорів крові

Банк крови заполнен до краев! Как записаться в резерв доноров крови
0:03:18
Як народжуються діти під час війни
Медицинский фронт держит строй! Как рождаются малыши во время войны
0:03:42
Тарас Тополя
Помогаю медикам с ранеными: фронтмен группы Антитела Тарас Тополя
0:06:22
Маша Єфросиніна
Стараюсь донести россиянам правду: Маша Ефросинина рассказала, как ведет информационную войну
0:01:04
Харків
Мы любим тебя, Харьков: обращение к жителям неприступного восточного фронта
0:03:22
пропаганда
Кибервойна против России: как Украина и мир одерживает победу в информационном пространстве
0:03:14
Економіка України під час війни
Мы точно отстроимся: какое состояние экономики во время войны и как ее пытаются поддерживать
0:04:43
Запорізька АЕС
Бои за Запорожскую АЭС: все подробности обстрела атомной станции
0:06:54
Звернення Володимира Зеленського 4 лютого
Наш враг далек от людей, имеющих достоинство: Зеленский об обстреле АЭС в Энергодаре
Вступ України в ЄС
Долгий европейский путь: что даст Украине членство в ЕС
Больше видео
Що таке резерв донорів крові
Читать дальше
Банк крови заполнен до краев! Как записаться в резерв доноров крови
Тарас Тополя
Читать дальше
Помогаю медикам с ранеными: фронтмен группы Антитела Тарас Тополя

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь