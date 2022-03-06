Знову! Як російська армія зірвала відкриття гуманітарного коридору у Маріуполі

Україна вже вкотре намагається відкрити гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів у містах, де ведуться активні обстріли та бойові дії.

6 березня Росія знову зірвала відкриття “зеленого коридору” у місті Маріуполь.

Дії росіян розчаровують. Вночі ми домовились про відкриття гуманітарного коридору у Маріуполі. Збір людей мав бути з 9:00 до 11:00. На жаль, приблизно о 9:20 почався обстріл градами, — розповідає на брифінгу Ірина Верещук.

Гуманітарний коридор так і не запрацював. Ми організували гуманітарний конвой, який мав приїхати з Запоріжжя до Маріуполя. Вісім вантажівок з продуктами та медикаментами.

Тридцять автобусів, які мали допомогти вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.

Всього цього не сталося. Росіяни знову цинічно обстрілювали шлях, яким мав рухатись наш гуманітарний конвой.

Окремо віце-прем’єрка — міністерка з питань тимчасово окупованих територій торкнулася питань іноземних студентів.

Сотні громадян з Індії, Китаю, Туреччини, Пакестану та інших країн. Всього це понад дві тисячі громадян іноземних країн, які сьогодні страждають від голоду, холоду, обстрілів разом з українцями, – додає Верещук.

Також політикиня звернулася до послів цих країн щодо того, що їх громадяни не змогли вибратися із Маріуполя через “звірячість” Путіна над цивільними.

За словами Ірини Верещук, весь світ має пояснити собі, що відбувається. Також вона відзначила, що Україна не відокремлює людей за громадянством, а допомагає усім і закликала країни об’єднатися заради своїх громадян, щоб показати Путіну, що так не можна.

Нагадаємо, це вже другий зрив гуманітарного коридору у Маріуполі російським військом., через що евакуація була вимушено перенесена.